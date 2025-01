Ceará fará treino aberto no PV durante a pré-temporada de 2025; veja data

O Ceará irá realizar mais uma vez o treino aberto de pré-temporada para contato inicial entre os jogadores do elenco alvinegro e os torcedores do Vovô. A informação foi confirmada pelo próprio clube durante a Feijoada da Arrancada, no último domingo (5).

O treino acontecerá no dia 11 de janeiro, o próximo sábado, mas o horário ainda não foi confirmado pelo Ceará. O palco será o estádio Presidente Vargas (PV), local também da estreia do Vovô na temporada 2025, contra o Tirol, no dia 18.

O Ceará já iniciou os treinamentos em preparação para a disputa da temporada 2025. O time estreia no Campeonato Cearense no próximo dia 18 de janeiro, contra o Tirol. A Série A terá início no final de março.