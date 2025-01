Ceará anuncia venda de Pedrinho a time sul-coreano; Vovô segue com porcentagem

O Ceará anunciou a rescisão do atacante Pedrinho nesta terça-feira (7). O jogador de 22 anos foi vendido para o Seoul E-Land FC, que já apresentou o novo contratado. O Alvinegro segue com 20% dos direitos econômicos do atacante, agora reforço da equipe sul-coreana.

O jogador tinha vínculo com o Alvinegro até o fim de 2025. No entanto, o clube enxergou boa possibilidade de negócio e vendeu 30% dos 50% dos direitos econômicos do atleta. O Vovô seguirá com 20% por dois anos, e o salário do atleta será integralmente pago pela nova equipe.

O jogador estava emprestado ao Avaí, onde disputou a Série B do Brasileiro e o Campeonato Catarinense. Ao todo, foram 36 jogos com quatro gols marcados e uma assistência.

VEJA A NOTA COMPLETA:

“O Ceará SC oficializa a rescisão contratual do atacante Pedrinho, permanecendo ainda com 20% dos direitos econômicos do atleta. Desejamos sucesso ao atleta nos próximos passos de sua carreira.

Explicando: com 50% dos direitos econômicos e vínculo contratual se encerrando no fim de 2025, o clube enxergou como melhor opção, na transferência ao Seoul E-Land FC, ficar com 20% dos direitos econômicos de Pedrinho por pelo menos dois anos, com vencimentos integralmente pagos pela equipe coreana. O Clube já havia estendido o contrato dele no ano passado, objetivando uma venda, o que não ocorreu.”