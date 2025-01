Ceará renova com Erivelton Viana para o comando das Meninas do Vozão em 2025

Erivelton Viana segue como técnico das Meninas do Vozão. O Ceará renovou com o profissional para 2025. Nesta temporada, a equipe vai disputar a Série A3 do Brasileiro Feminino e o Campeonato Cearense da categoria. Aos 46 anos, esta será a quinta temporada à frente da equipe.

"É sempre uma honra, uma grande oportunidade poder estar defendendo as cores do Ceará. Vamos para mais um grande desafio. Nosso principal objetivo será conquistar uma das vagas para a Série A2 em 2026. Estou com muita fome de título, isso não pode faltar, independente do que já conquistamos", afirmou em entrevista ao site do clube.

"Olho para trás com muito orgulho pelo que foi feito, com muita gratidão, mas, ao mesmo tempo, olho para a frente, sabendo que teremos grandes desafios e a oportunidade de escrever uma grande história para colocar o nome do Ceará nos lugares mais altos", completou.

Erivelton iniciou o trabalho no futebol feminino do Vovô como auxiliar técnico de Sérgio Alves. Depois, assumiu o posto de treinador e comandou o time em três títulos do Campeonato Cearense (2021, 2023 e 2024) e Brasileiro Feminino Série A2 (2022).

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não divulgou o calendário de 2025 para a modalidade. As datas devem ser definidas e aprovadas pelos clubes ainda neste mês de janeiro, quando a entidade retornas do recesso.