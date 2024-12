CBF divulga ranking nacional de clubes do futebol feminino para 2025; veja posições de Fortaleza e Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Ranking Nacional de Clubes do Futebol Feminino para 2025. Fortaleza e Ceará lideram entre os representantes cearenses. Outros três clubes (R4, Guarani de Juazeiro e Menina Olímpica) são citados no documento que lista 110 agremiações pelo país. Corinthians, Ferroviária e São Paulo estão no top-3.

Representante cearense na Série A2 do Brasileiro em 2024, as Leoas estão na 21ª colocação, com 4.012 pontos somados. O grupo foi eliminado da competição e se despediu da briga pelo acesso após ser eliminado pelo Juventude nas quartas de final.

Em seguida, no 22º lugar, aparecem as Meninas do Vozão. O clube chegou aos 3.880 pontos. O clube abriu mão de disputar a segunda divisão do Brasileiro feminino e voltou as atenções para o Campeonato Cearense, onde conquistou o bicampeonato.

Além de Fortaleza e Ceará, R4 (77ª posição - 570 pontos), Guarani de Juazeiro (82ª posição - 520 pontos) e Menina Olímpica (96ª posição - 342 pontos) também aparecem na lista divulgada pela CBF. O ranking é feito a partir de um “cálculo sobre o desempenho dos times” nas Séries A1, A2 e A3 do Brasileirão.



RANKING NACIONAL DE CLUBES - FUTEBOL FEMININO