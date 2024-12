Fortaleza tem negociações avançadas com lateral Diogo Barbosa, confirma presidente do Fluminense

O Fortaleza tem conversas avançadas pela contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (16) pelo próprio presidente do clube carioca, Márcio Bittencourt, em entrevista coletiva na sede do clube.

“Surgiu uma proposta do Fortaleza para ele, muito, muito vantajosa, com prazo de contrato muito maior do que aquele que a gente estava oferecendo, com questões financeiras melhores para o atleta. Eu acho que ainda não concretizou, mas ele está em negociação com o Fortaleza”, disse o presidente.