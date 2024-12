Marcelo Paz admite sondagens por Vojvoda e destaca planos do Fortaleza para extensão contratual

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, segue cobiçado no mercado de transferências. O CEO do clube, Marcelo Paz, revelou que o treinador argentino segue recebendo consultas de outras equipes, inclusive na atual janela de transferências.

“Quando procuram ao Vojvoda procuram diretamente a ele ou ao empresário, não ligam muito para mim não. Geralmente vão direto nele. Até onde eu sei já houve consulta novamente agora nesta janela”, disse Paz em entrevista à rádio Bandeirantes.

Legenda: Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, e Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza Foto: Vinícius Palheta/Fortaleza EC

Apesar da procura por Vojvoda, Marcelo Paz e o Fortaleza estão confiantes na permanência do treinador para a temporada 2025. O CEO revelou inclusive o desejo de estender o contrato do técnico, atualmente válido até o final da temporada 2025.

“Ele está feliz aqui, gosta do trabalho, tem mais um ano de contrato, o clube está indo novamente para a Libertadores. Não vejo possibilidade de saída dele. Na verdade, quando ele retornar de férias quero conversar com ele para uma extensão de contrato”, concluiu.