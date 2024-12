'Inferno em La Palma': saiba onde fica ilha retratada em minissérie sucesso na Netflix

Lançada na última semana, a minissérie norueguesa "Inferno em La Palma" superou a brasileira "Senna" e, nesta segunda-feira (16), é a produção mais assistida por espectadores do Brasil no streaming Netflix. A obra dramática acompanha um grupo de turistas surpreendidos por uma enorme erupção do vulcão Cumbre Vieja.

Apesar de narrar uma história ficcional, a série se baseia em alguns fatos reais, como a existência do próprio Cumbre Vieja e a sua localização em La Palma, ilha pertencente ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias.

A série dramática acompanha turistas noruegueses pegos em uma enorme erupção vulcânica nas pitorescas Ilhas Canárias. Enfrentando cinzas tóxicas, lava e caos, eles devem lutam pela sobrevivência, enquanto correm para a segurança.

Apesar de a fúria do vulcão ser mostrada exageradamente pela produção da Netflix, na última vez em que erupcionara, em 2021, o Cumbre Vieja passou cerca de três meses em atividade, destruindo mais de 1,3 mil casas e forçando a evacuação de 7 mil pessoas da ilha.

Na época, a lava expelida pelo vulcão cobriu 1.250 hectares de superfície e até alargou a ilha, formando novas penínsulas, uma de 44 hectares e outra de 5 hectares, segundo autoridades locais.

Apesar do desastre ser mais intenso na produção audiovisual, os 83 mil habitantes de La Palma não deverão esquecer a chuva de cinzas, a pluma que se elevou do cone do vulcão e os gases tóxicos que por diversas vezes forçaram o confinamento dos moradores durante a erupção de 2021.

