3ª temporada de 'The White Lotus' ganha primeiro teaser oficial e data de estreia; confira

A 3ª temporada da série "The White Lotus", grande sucesso da Max, chega ao streaming no próximo ano. Em divulgação realizada nesta segunda-feira (16), a Max detalhou que os episódios ficam disponíveis a partir do dia 16 de fevereiro.

Com novos personagens, a série mantém a ambientação na mesma rede de hotéis. No entanto, dessa vez, os personagens irão aproveitar o cenário paradisíaco da Tailândia, com o conceito de que "o Karma sempre chega".

Veja trailer da 3ª temporada de 'The White Lotus'

Sobre 'The White Lotus'

A série é criada e dirigida por Mike White. Dentre os nomes do elenco da nova temporada, estão: Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong e Aimee Lou Wood.

Em cada temporada, existe a mudança dos personagens, mas Natasha Rothwell volta a participar como Belinda.