System of a Down anuncia shows no Brasil em 2025; veja datas e valores de ingressos

A banda System of a Down anunciou três shows no Brasil em maio de 2025, na manhã desta segunda-feira (16). As apresentações fazem parte da turnê "Wake Up!", que passará por estádios na América do Sul no próximo ano.

A última vinda do System Of A Down ao Brasil foi em 2015, quando eles trouxeram a “Wake Up the Souls Tour”.

Veja agenda de banda de 2025:

24 de abril — Bogotá (Colômbia)

27 de abril — Lima (Peru)

30 de abril — Santiago (Chile)

3 de maio — Buenos Aires (Argentina)

6 de maio — Curitiba

8 de maio — Rio de Janeiro

10 de maio — São Paulo

Os ingressos para os shows terão pré-venda no dia 17 de dezembro. A venda para o público geral acontecerá no dia 19, a partir das 12h, pela Eventim.

Os valores variam entre R$ 247,50 (meia, cadeira superior) e R$1.095,00 (inteira, pista premium).

Nos comentários da publicação no Instagram, o público comemorou: 'Vem Sergin! Tamo prontos", declarou uma usuária na rede social, em menção ao vocalista Serj Tankian.