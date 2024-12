César Tralli e Ticiane Pinheiro encantam fãs com declaração após vitória no Melhores do Ano

O jornalista César Tralli foi o premiado na categoria de Jornalismo do prêmio 'Melhores do Ano' na noite de domingo (15), no programa 'Domingão com Huck', e virou assunto nas redes sociais após fazer declaração apaixonada para Ticiane Pinheiro. Em agradecimento pelo prêmio, o jornalista citou a esposa, as filhas e a TV Globo.

"Obrigado. Quero fazer um agradecimento especial à TV Globo e ao jornalismo profissional, porque a gente sabe o quanto cada vez mais o nosso papel na sociedade é importante e o quanto o jornalismo profissional faz todas as diferenças", disse ele no início do discurso, ressaltando o trabalho que tem feito na emissora.

Veja também Zoeira Melhores do Ano 2024 homenageia comunicador cearense Sebastião Belmino, falecido em julho Zoeira Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna retornam ao BBB para comandar quadros de humor do reality

Logo em seguida, agradeceu a colegas de todos os setores com os quais trabalha, tanto na Globo como na GloboNews, pontuando o comprometimento de todos que fazem a programação acontecer diariamente.

Após isso, Tralli fez questão de citar a esposa, mostrando-a como importante em todos os dias. "Quero agradecer à minha esposa, Ticiane, porque sempre depois de um longo dia. É muito bom voltar para casa e te encontrar. Quero agradecer de coração às minhas duas filhas, a Raphaela e a Manoela, que dão cada vez mais propósito, direção e amor à minha vida", completou.

A declaração, claro, agradou os espectadores do prêmio. Quem não sabia da relação dos dois, inclusive, ressaltou a química do casal e o carinho claro entre os dois durante o programa.

"Tão lindos, como eu amo este casal!", disse um seguidor. "Admiro demais este casal. Que sigam esta união com muito amor e respeito", completou outro.