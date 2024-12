Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna retornam ao BBB para comandar quadros de humor do reality

Os humoristas Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna estarão à frente dos quadros de humor da próxima edição do Big Brother Brasil. A novidade, anunciada semanas antes da estreia, confirma o retorno dos dois, que já foram aclamados pelos espectadores em edições anteriores do reality show, que tem estreia marcada para o próximo dia 13 de janeiro.

Rafael, por exemplo, tornou o "CAT BBB" um verdadeiro sucesso das edições 20 e 21. O quadro era conhecido por usar comentários do público do programa para brincar com os acontecimentos dentro do confinamento e o retorno de Portugal era solicitado desde a saída.

"Amei que as pessoas amaram o quadro e fiquei muito, muito feliz com o convite para essa temporada histórica. Quero fazer de novo com o mesmo jeitinho, acompanhar o que o público está achando e, assim, ser um porta-voz dele dentro do programa", disse ele no material de divulgação da TV Globo.

Já Rodrigo Sant'Anna, que estreia nova temporada do programa "Tô de Graça" no Multishow, será o responsável por um novo quadro humorístico em 2025. O ator, inclusive, já participou das edições 15 e 16 do reality, quando ainda estava sob o comando de Pedro Bial.

Segundo ele, a ideia é trazer ainda mais animação para a edição. "Essa é a nossa função no meio dessa brincadeira. É trazer mais alegria para um programa que já é um sucesso. É chegar devagarinho para tentar contribuir da melhor maneira", garantiu.

Esse será a primeira edição do BBB sem Boninho no comando, mas Tadeu Schmidt segue na apresentação, com produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, além de direção-geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.