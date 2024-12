Adriane Galisteu posa com bolsa que imita capacete de Aryton Senna; confira

Adriane Galisteu compartilhou nas redes sociais o presente que recebeu da influenciadora Malu Borges: uma bolsa que faz referência ao icônico capacete do piloto Ayrton Senna. A novidade foi publicada na noite desse domingo (15).

"Amores, ganhei esta bolsa dos sonhos!", agradeceu a apresentadora de "A Fazenda 16", da Record TV. Na publicação, Galisteu posa com a bolsa em vários ângulos diferentes. Confira:

O relacionamento entre Galisteu e Senna voltou aos holofotes após a estreia da série biográfica sobre o piloto feita pela Netflix. A produção chegou a receber críticas por parte dos fãs do ídolo brasileiro por não aprofundar a ligação do casal. A apresentadora foi a última namorada de Ayrton antes da morte dele, em maio de 1994.

Sobre o assunto, Adriane produziu um vídeo para o Instagram no início de dezembro, em que elogia a série e diz que a história do esportista deve ser contada sempre. "Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton, para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar, a levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre", reforçou.

No entanto, de forma discreta, a apresentadora também fez pontuações acerca do tamanho da representação dela na série. "Essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão, um Ayrton completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram", afirmou.