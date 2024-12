CAPTEI: Desembargadora Fernanda Uchôa toma posse como presidente do TRT-CE para biênio 2025-2026

Em um evento marcado por simbolismo e comprometimento, o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) realizou, na última sexta-feira, 13, a posse de seus novos dirigentes para o biênio 2025-2026.

A cerimônia, que atraiu diversas autoridades, formalizou a posse da desembargadora Fernanda Uchôa de Albuquerque como presidente, ao lado do vice-presidente, desembargador Francisco José Gomes da Silva, e do corregedor-regional, desembargador João Carlos de Oliveira Uchôa.

Legenda: Francisco José Gomes da Silva, Fernanda Uchoa, Elmano de Freitas, Durval Maia e João Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Por lá, o governador do Estado, Elmano de Freitas, e do recente prefeito eleito de Fortaleza e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, além de autoridades representantes dos demais órgãos do judiciário.

Durante seu discurso de posse, a desembargadora Fernanda Uchôa ressaltou os desafios do tribunal, como o aumento de processos e a falta de pessoal. Suas prioridades incluem a valorização das pessoas, parcerias institucionais, inovação e comunicação transparente. Planeja redistribuir a força de trabalho, criar cargos e melhorar a saúde dos colaboradores. Além disso, pretende implantar novos fóruns e intensificar a Ouvidoria da Mulher, além de focar em uniformização jurisprudencial e apoio tecnológico.

Legenda: Paulo Régis Botelho, Francisco José Gomes da Silva, Fernanda Uchoa, Elmano de Freitas, Durval Maia e João Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

O evento também marcou a posse do desembargador Paulo Régis Machado Botelho, que iniciará seu segundo mandato como diretor da Escola Judicial do TRT-CE, e do desembargador Clóvis Valença Alves Filho, como vice-diretor. Também assumiram os cargos os desembargadores José Antônio Parente da Silva e Plauto Carneiro Porto.

O evento foi bastante prestigiado, encarrando com cumprimentos e coquetel de confraternização nos jardins do TRT da 7ª Região.

