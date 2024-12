Após reencontro da primeira geração de Chiquititas, SBT reexibirá novela de 1997 no streaming

Após o reencontro do elenco original, a primeira versão de Chiquititas está de volta no SBT após 23 anos. A transmissão, porém, não será via televisão aberta, mas pelo streaming da emissora, o +SBT.

A novidade foi compartilhada pela plataforma nesta segunda-feira (16). As quatro temporadas da série produzida entre 1997 e 2001 ficarão disponíveis no canal +Novelas.

"Dia 24 e 25 teremos os 5 primeiros capítulos e um compilado de Natal para celebrarmos nossa ceia! Dia 26, inicia-se de segunda a sexta, às 17h, a novela a partir do primeiro capítulo", anunciou o streaming nas redes sociais.

Conhecido por ter sido um dos maiores índices de audiência para a emissora na época, o programa foi responsável por revelar estrelas da televisão brasileira, como Fernanda Souza, Carla Diaz, Sthefany Brito, Kayky Brito e Bruno Gagliasso. A novela também teve um remake em 2013.

Reunião emocionante

Legenda: Gravação aconteceu em 7 de dezembro Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nesse domingo (15), o SBT exibiu o reencontro da primeira geração de Chiquititas, apresentado por Tiago Abravanel. O momento foi de celebração e emocionou tanto o apresentador, quanto os atores originais.

"Eu digo que Chiquititas tem uma coisa muito especial porque, quem teve uma infância feliz se lembra da novela como um momento de alegria, de dançar com as amigas, de ser pura festa, pura magia", afirmou Aretha Oliveira, a Pata, ao portal Notícias da TV.

"Acho que, se contassem para aquelas oito meninas que chegaram em Buenos Aires depois de passar em um teste aqui no SBT que, quase 30 anos depois, a gente estaria revivendo isso com tanto carinho, com tanto amor com o público envolvido, elas certamente não acreditariam", apontou Ana Olivia Seripieri, a Tati.