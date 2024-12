Ceará anuncia ex-jogador Cortez como novo técnico do time sub-15 do Vovô

O ex-jogador Bruno Cortez é o novo técnico do time sub-15 do Ceará. O anúncio oficial foi feito no início da tarde desta segunda-feira (16) pelo Alvinegro de Porangabuçu. Ele ocupará a vaga deixada por Tiago Alves, que agora assume o time sub-17 do Vovô.

“Como atleta, Cortez foi campeão da Sul-Americana pelo São Paulo, campeão do Superclássico das Américas com a seleção brasileira e campeão português com o Benfica. Mas foi no Grêmio onde obteve maior destaque com conquistas. Pelo tricolor gaúcho, conquistou a Libertadores, quatro campeonatos gaúchos e a Recopa Sul-Americana”, disse o clube.

É com muita alegria e gratidão que recebi essa oportunidade de iniciar minha carreira como treinador no Sub-15 do Ceará. Após 20 anos como atleta profissional, viver esse novo momento como técnico é algo muito especial e para o qual eu me preparei muito, realizando cursos e acompanhando o trabalho de outros grandes profissionais. [...] Estou honrado por vestir as cores do Ceará neste desafio e preparado para dar o meu melhor. Cortez Técnico do Ceará Sub-15

Ainda de acordo com o comunicado oficial do Ceará, Bruno Cortez já possui as licenças PRO, A e B de treinador de futebol pela CBF.