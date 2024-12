Premiação Fifa The Best será nesta terça-feira; Vini Jr está entre os favoritos a melhor do mundo

A Fifa anunciou que a premiação do The Best será realizada nesta terça-feira (17), em jantar de gala na cidade de Doha, no Catar. As votações para o prêmio foram encerradas nesta segunda (16). O brasileiro Vini Jr é tido como favorito para vencer o prêmio de melhor jogador do mundo de acordo com a entidade. Messi, do Inter Miami, e Rodri, do Manchester City, também concorrem. Outros oito jogadores também disputam na categoria.

Outros brasileiros também disputam a premiação. Vini Jr e Rodrygo disputam entre os atacantes. Dante, Bremer e Gabriel Magalhães estão na lista dos zagueiros. Além do goleiro Ederson, que também briga na posição. Já entre as mulheres estão concorrendo a goleira Lorena, as zagueiras Rafaelle e Tarciane, a meia Gabi Portilho e as atacantes Kerolin e Adriana.

A novidade deste ano é o Prêmio Marta, versão feminina do Puskas. A autora do gol mais bonito do futebol feminino na temporada será homenageada com o troféu que leva o nove da atleta brasileira. A Rainha, inclusive, está entre as indicadas após golaço marcado no duelo entre Brasil e Jamaica, em julho.

O Fifa The Best premia também melhor goleiro e a melhor goleira, os (as) melhores técnicos (as) no futebol masculino e no futebol feminino, o gol mais bonito no Prêmio Puskás, além do Fair Play e torcedor.