Vini Jr é denunciado após provocar torcida Rayo Vallecano em jogo do Real Madrid

O brasileiro Vinícius Júnior está envolvido em outra polêmica noa futebol espanhol. O craque do Real Madrid será investigado pela direção de La Liga após uma polêmica na saída do jogo contra o Rayo Vallecano, no empate em 3 a 3 realizado no sábado (14). Vini foi ofendido pela torcida adversário durante os 90 minutos, porém, após o apito final, enquanto se encaminhava para os vestiários, o brasileiro se dirigiu a torcida e fez o número dois com a mão, afirmando: "vocês vão para a segunda divisão".

A direção da La Liga formalizará uma denúncia tanto contra o jogador quanto contra os torcedores racistas presentes no Campo de Vallecas. O presidente do Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, demonstrou discordar do gesto de Vinícius e se pronunciou já no dia seguinte ao confronto, defendendo o clube no qual é atuante.

Estas atitudes como as de Vinícius não são adequadas. Porque, no fim das contas, ele está dizendo a uma torcida como a do Rayo para "ir à Segunda Divisão", mas para nós, estar na elite é uma questão de sobrevivência em todos os níveis. Os jogadores precisam ser profissionais, e essas atitudes contra o público não podem ser tomadas, porque podem gerar outras coisas - disse o mandatário.