Com Vini Jr e Endrick, Real Madrid confirma grupo para Copa Intercontinental da Fifa

Ó Real Madrid confirmou sua lista de jogadores para a disputa da Copa Intercontinental da FIFA, com a presença dos brasileiros Vinicius Júnior e Endrick entre os 26 atletas que serão comandados por Carlo Ancelotti no Qatar. O francês Mbappé está inscrito, mas é dúvida após lesão na coxa.

Los Blancos enfrentarão o Pachuca, do México, que venceu o Al Ahly, do Egito, no último sábado (14), no próximo dia 18 de dezembro, no Estádio Lusail, em Doha.

Lista do Real Madrid

Goleiros: Courtois, Lunin e Gonzales

Defensores: Carvajal, Éder Militão, Alaba, Lucas Vázquez, Jesus Vallejo, Fran García, Rudiger, Mendy, Enriquez, Asencio e Aguado

Meio-campistas: Bellingham, Modric, Tchouameni, Valverde, Camavinga, Arda Guller, Dani Ceballos e Brahim Diaz

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick e Mbappé

Mbappé é dúvida

O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, sofreu uma lesão na coxa esquerda, informou o clube nesta quinta-feira (12), sem dar um prazo de recuperação.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo da perna esquerda. Evolução pendente", diz a nota publicada no site do time merengue.

A imprensa esportiva espanhola estima que Mbappé, substituído aos 36 minutos do primeiro tempo no jogo de terça-feira contra a Atalanta pela Liga dos Campeões, ficará afastado por dez dias, o que coloca em dúvida sua participação na final da Copa Intercontinental, no dia 18 de dezembro, no Catar.