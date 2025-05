'Vamos lutar muito ainda para fazer a abertura da Copa do Mundo Feminina', diz Governador

Fortaleza foi oficialmente confirmada nesta terça-feira (7) como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O governador Elmano de Freitas e o prefeito Evandro Leitão participaram de um evento especial de anúncio realizado na Arena Castelão. Em meio à comemoração, Elmano reforçou que o próximo passo é trazer para a capital cearense o jogo de abertura do torneio.

“Nós vamos lutar muito ainda para fazer a abertura da Copa do Mundo Feminina. Esse tem que ser nosso objetivo”, afirma o governador.

O torneio acontece entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e contará com 32 seleções. A seleção brasileira já está garantida na disputa por ser a anfitriã da competição.

A escolha de Fortaleza como uma das sedes representa o reconhecimento internacional da estrutura esportiva da cidade e do potencial turístico da região. A Arena Castelão, que já foi palco de jogos da Copa de 2014, volta ao centro do cenário mundial do futebol.

Além da capital cearense, outras sete cidades receberão jogos: Rio de Janeiro (Maracanã), São Paulo (Neo Química Arena), Belo Horizonte (Mineirão), Recife (Arena Pernambuco), Salvador (Fonte Nova), Brasília (Mané Garrincha) e Porto Alegre (Beira-Rio).

Processo de seleção rigoroso

A definição das sedes começou em agosto de 2024. Equipes técnicas da FIFA visitaram 12 cidades candidatas, avaliando aspectos como infraestrutura, logística, rede hoteleira e capacidade de mobilização. A entidade estabeleceu critérios rigorosos para garantir excelência na organização e potencial de legado para o futebol feminino.

Com base na análise técnica e em acordo com o governo federal e a CBF, foram selecionadas oito cidades que oferecem as melhores condições para sediar o evento e impulsionar o futebol feminino no país.

A partir de agora, as cidades escolhidas iniciam a fase de planejamento operacional com equipes da FIFA. Em breve, serão divulgadas a tabela de jogos e a identidade visual oficial da competição.