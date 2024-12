Veja Potes do sorteio e possíveis adversários dos cearenses na 1ª Fase da Copa do Brasil 2025

Com o fim da Série A do Copas Estaduais no 2º semestre, foram definidos todos os classificados para a Copa do Brasil de 2025. Serão 92 clubes, entre eles quatro times cearenses: Fortaleza, Ceará, Ferroviário e Maracanã.

E com a divulgação do novo Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, é possível indicar os 8 potes da 1ª Fase da competição, que contará com 80. Serão 10 equipes em cada pote.

O Fortaleza iniciará a competição apenas na 3ª Fase por ter se classificado para a Fase de Grupos da Libertadores 2025 com o 4º lugar na Série A. O Leão estaria na 3ª Fase pelo título da Copa do Nordeste, mas a vaga foi para o vice CRB após o time cearense ficar com a vaga via G4 da Série A.

Legenda: O Fortaleza garantiu vaga na Copa do Brasil direto na 3ª Fase ao ser 4º colocado da Série A Foto: KID JUNIOR / SVM

Ceará, como campeão cearense, Maracanã, como 3º colocado, e Ferroviário, como campeão da Fares Lopes, iniciam o torneio na 1º Fase.

Legenda: O Vozão está na Copa do Brasil 2025 por ter conquistado o título do Campeonato Cearense Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

Flamengo (1º), São Paulo (2º), Palmeiras (3º), Corinthians (4º), Botafogo (8º), Fortaleza (9º), Bahia (11º), Internacional (12º), Cruzeiro (19º) - via Série A - Santos (16º) como campeão da Série B, CRB (27º) como vice da Copa do Nordeste, e Paysandu (41º) como campeão da Copa Verde, estão garantidos na terceira fase do torneio.

A competição deve começar no dia 19 de fevereiro e terminar no dia 9 de novembro.

Assim, conheça os potes da Copa do Brasil

Pote A

Atlético-MG (5º)

Athletico-PR (6º)

Fluminense (7º)

Grêmio (10º)

América-MG (13º)

Bragantino (14º)

Vasco (15º)

Atlético-GO (17º)

Juventude (18º)

Cuiabá (20º)

Pote B

Ceará (22º)

Vitória (23º)

Coritiba (24º)

Sport (25º)

Criciúma (26º)

Vila Nova (29º)

Operário-PR (31º)

Ponte Preta (33º)

Brusque (35º)

Sampaio Corrêa (36º)

Pote C

Novorizontino (39º)

Tombense (40º)

CSA (42º)

ABC (43º)

Remo (44º)

Náutico (46º)

Amazonas (49º)

Confiança (50º)

Ferroviário (51º)

Botafogo-PB (53º)

Pote D

América-RN (55º)

Manaus (56º)

São José-RS (57º)

Aparecidense (59º)

Altos (62º)

Retrô (63º)

Caxias (64º)

Athletic Club (66º)

Nova Iguaçu (67º)

Portuguesa-RJ (68º)

Pote E

Sousa (69º)

Tocantinópolis (71º)

São Raimundo-RR (72º)

Maringá (73º)

FC Cascavel (76º)

Pouso Alegre (77º)

ASA de Arapiraca (79º)

União Rondonópolis (82º)

Porto Velho (87º)

Sergipe (88º)

Pote F

Humaitá (89º)

Trem (89º)

Ceilândia (94º)

Inter de Limeira (96º)

Maranhão (103º)

Operário VG (105º)

Tuna Luso (106º)

Operário-MS (114º)

Concórdia (125º)

CSE (132º)



Pote G

Boavista (142º)

Parnahyba (144º)

Maracanã-CE (153º)

Santa Cruz-RN (153º)

GAS-RR (176º)

Rio Branco-ES (186º)

Rio Branco VN-ES (202º)

Olaria (208º)

Portuguesa (213º)

Votuporanguense (sem ranking)



Pote H

Guarany de Bagé-RS (sem ranking)

Jequié (sem ranking)

Barcelona de Ilhéus (sem ranking)

São Francisco-PA (sem ranking)

Capital-DF (sem ranking)

Independência-AC (sem ranking)

União-TO (sem ranking)

Dourados-MS (sem ranking)

Barcelona-RO (sem ranking)

Oratório-AP (sem ranking)

Confrontos dos Cearenses

Os confrontos da 1ª Fase obedecerão o seguinte chaveamento: A x E, B x F, C x G e D e H. Os times dos grupos A até D, jogam fora de casa com a vantagem do empate.

Assim, o Ceará, no Pote B, pode enfrentar: Humaitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-VG, Tuna Luso, Operário-MS, Concórdia e CSE.

Legenda: O Ferroviário garantiu vaga na Copa do Brasil 2025 ao conquistar a Fares Lopes no último sábado Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

O Ferroviário, que está no Pote C, pode enfrentar: Boavista-RJ, Parnahyba, Maracanã-CE, Santa Cruz-RN, GAS-RR, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Olaria, Portuguesa-SP e Votuporanguense-SP. Ou seja, o outro representante cearense, o Maracanã, pode enfrentar os mesmos adversários, ou até o Ferroviário em confronto local.