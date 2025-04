Em maratona de jogos, Inter deve poupar titulares contra o Fortaleza no domingo pela Série A

O Internacional deve enfrentar o Fortaleza com um time 'alternativo' no domingo (13), às 20 horas no Castelão, pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi o que deu a entender o técnico colorado, Roger Machado, em entrevista após a vitória na última quinta-feira (11), por 3 a 0 diante do Atlético Nacional, da Colômbia, no Beira-Rio pela Libertadores.

A equipe terá um intervalo de apenas três dias entre o jogo de quinta, a partida contra o Fortaleza, e o duelo seguinte pela Série A no Beira-Rio contra o Palmeiras.

Com relação ao jogo do Fortaleza, agora a gente começa a medir esses detalhes. Começa a medir a questão das distâncias, de quem está mais desgastado, quem pode ter a vantagem ou não Roger Machado Técnico do Internacional

Legenda: Alan Patrick, maestro do Inter, deve ser um dos poupados diante do Fortaleza Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O treinador colorado ainda não escalou um time alternativo na temporada. São 16 jogos invicto, com 11 vitórias e 5 empates.

Sete jogadores com 'minutagem' alta devem ser poupados:

Braian Aguirre (titular nos 16 jogos e 1.395 minutos)

Vitão (14 jogos como titular e 1.260 minutos)

Bernabei (14 jogos e 1.238 minutos)

Fernando (13 jogos e 1.044 minutos)

Victor Gabriel (12 jogos e 1.028 minutos)

Alan Patrick (12 jogos e 1.023 minutos)

Vitinho (16 jogos e 869 minutos)

Para Roger, poupar alguns titulares fará a equipe render mais até a parada para o Mundial em junho.

"Temos que estar dentro das três competições na parada. Para que a gente consiga, de novo, recuperar, encher o tanque e fazer um outro ciclo de alta, que vai nos dar a condição de ficar vivo e buscar conquistar títulos importantes esse ano", complementou o treinador.