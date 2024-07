Fortaleza disputa jogo do acesso no Brasileirão Feminino; veja onde assistir

Juventude e Fortaleza entram em campo na tarde desta segunda-feira (8), às 19h de Brasília, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), para disputar a partida de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino Série A2. O jogo vale o acesso à Série A1.

O Fortaleza acabou sendo derrotado por 1 a 0 na partida de ida, disputada no último dia 30 de junho, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal.

Na primeira fase da competição, o Fortaleza ficou na terceira posição do Grupo B, somando 12 pontos em sete rodadas disputadas. Já o Juventude terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A, também com 12 pontos em sete jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: EC Juventude no YouTube.

JUVENTUDE X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino Série A2

Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 08/07/2024 (segunda-feira)

Horário: 19h (de Brasília)