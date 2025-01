Mesmo ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam no Ceará: veja nomes

Apesar de ainda não terem sido anunciados, três reforços do Ceará para a temporada de 2025 já se apresentaram no CT Carlos de Alencar Pinto e iniciaram os treinamentos com o restante do grupo visando o início das competições. São eles: o goleiro Keiller e os atacantes Pedro Henrique e Antonio Galeano. Os novos atletas realizaram exames médicos e passaram por avaliação física.



Até o momento, o Vovô fechou com 12 reforços: o goleiro Keiller; o lateral-direito Dieguinho; os zagueiros Éder, Willian Machado e Marllon; o lateral-esquerdo Nícolas; o volante Fernando Sobral; o meia Matheus Araújo; além dos atacantes Bruno Tubarão, Galeano, Fernandinho e Pedro Henrique.



A temporada de jogos do Ceará se inicia no dia 18/01 (sábado), quando enfrenta o Tirol pelo Campeonato Cearense de 2025. Em janeiro a equipe comandada por Léo Condé entrará em campo em três oportunidades, todas pelo campeonato estadual.

Em 2025 o calendário do Ceará será recheado com as seguintes competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A.



JOGOS DO CEARÁ EM JANEIRO

18/01 (SÁB) | Ceará x Tirol | Campeonato Cearense | 16h40

26/01 (DOM) | Ferroviário x Ceará | Campeonato Cearense | 17h00

29/01 (QUA) | Ceará x Iguatu | Campeonato Cearense | 20h00