Conmebol divulga tabela da Copa América Feminina; veja datas dos jogos do Brasil

A Conmebol divulgou a tabela da Copa América Feminina, que será realizada no Equador este ano. São dez seleções divididas nos grupos A e B. Atual campeão, o Brasil vai em busca do nono título. A competição vale vaga para os Jogos Pan-Americanos e para as Olimpíadas.

A equipe comandada por Arthur Elias vai estrear no dia 13 de julho, diante da Venezuela. Em seguida, enfrenta a Bolívia. A equipe descansa na terceira rodada e enfrenta Paraguai e Colômbia na sequência da Primeira Fase da Competição. Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai se enfrentam pelo Grupo A.

As duas melhores de cada grupo avançam de fase. As semifinais estão marcadas para os dias 28 e 29 de julho. A disputa do terceiro lugar será no dia 1º de agosto. Já a grande final vai ocorrer no sábado (2).

JOGOS NO BRASIL NA 1ª FASE

13/7 - Brasil x Venezuela

16/7 - Bolívia x Brasil

22/7 - Paraguai x Brasil

25/7 - Brasil x Colômbia



Grupo A

Equador

Argentina

Chile

Uruguai

Peru

Grupo B

Brasil

Colômbia

Paraguai

Venezuela

Bolívia