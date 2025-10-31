Diário do Nordeste
Brasil goleia Uruguai, garante vaga na final da Copa América e nas Olimpíadas

Equipes se enfrentaram nesta terça-feira

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 29 de Julho de 2025
jogadoras

Jogada

Copa América feminina de futebol: veja datas e horários dos jogos do Brasil

Competição tem início no dia 12 de julho

Crisneive Silveira 02 de Julho de 2025
imagem mostra joadoras de futebol

Jogada

Conmebol divulga tabela da Copa América Feminina; veja datas dos jogos do Brasil

Competição será realizada em julho

Crisneive Silveira 07 de Janeiro de 2025
Seleção Brasileira Feminina

Jogada

Grupos da Copa América Feminina de 2025 são definidos; veja adversários da Seleção Brasileira

A competição vai ser disputada no Equador

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 19 de Dezembro de 2024
Brasil Futsal

Jogada

Brasil será sede de Copa América de Futsal Feminino em 2025; veja detalhes

A amarelinha pode contar ainda com a cearense Amandinha

Hugo Eduardo 19 de Setembro de 2024
Imagem do meio-campista do Internacional Alan Patrick

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (23)

Confira os jogos desta terça-feira, dia 23 de julho de 2024

Redação 23 de Julho de 2024
Foto de jogadores da Argentina com o troféu da Copa América 2024

Jogada

Quando será a próxima Copa América? Veja o que se sabe da edição

Edição de 2024 foi disputada nos Estados Unidos e vencida pela Argentina

Daniel Farias 15 de Julho de 2024
Foto de Shakira durante show na final da Copa América 2024

Jogada

Jornalista revela cachê de Shakira por show na final da Copa América 2024

Show de Shakira agitou o intervalo da partida entre Argentina e Colômbia

Daniel Farias 15 de Julho de 2024
Confusão começou quando torcedores sem ingresso tentaram invadir estádio

Jogada

Argentina x Colômbia: torcedores tentam invadir estádio e confusão atrasa final da Copa América

Pessoas ficaram feridas e alguns torcedores foram presos; partida foi adiada em 45 minutos

Redação 14 de Julho de 2024
Esta é uma imagem da cantora Shakira no Grammy Latino 2023

Jogada

Show de Shakira na final da Copa América; veja horário e onde assistir

Será a primeira vez da colombiana no evento, ela já se apresentou em outros grandes torneios esportivos, como o Super Bowl e em três Copas do Mundo

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 14 de Julho de 2024
