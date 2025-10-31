Equipes se enfrentaram nesta terça-feira
Competição tem início no dia 12 de julho
Competição será realizada em julho
A competição vai ser disputada no Equador
A amarelinha pode contar ainda com a cearense Amandinha
Confira os jogos desta terça-feira, dia 23 de julho de 2024
Edição de 2024 foi disputada nos Estados Unidos e vencida pela Argentina
Show de Shakira agitou o intervalo da partida entre Argentina e Colômbia
Pessoas ficaram feridas e alguns torcedores foram presos; partida foi adiada em 45 minutos
Será a primeira vez da colombiana no evento, ela já se apresentou em outros grandes torneios esportivos, como o Super Bowl e em três Copas do Mundo