Brasil será sede de Copa América de Futsal Feminino em 2025; veja detalhes

A Copa América de Futsal Feminino terá como sede o Brasil no ano de 2025. A confirmação do país aconteceu nesta nesta terça-feira (17) pela Conmebol durante a reunião do Conselho da entidade.

O torneio é de extrema importância pelo fato de classificar três seleções para a Copa do Mundo da modalidade, que acontece nas Filipinas no ano de 2025. A Copa América tem início no dia 22 de março e se encerra no dia 30 deste mesmo mês.

A Seleção Brasileira chega forte para a competição, pois é a atual campeã e levantou seu sétimo título em cima da Argentina, país sede daquele ano (2023), por 2x0.

Legenda: Cearense Amandinha, oito vezes melhor jogadora do mundo de Futsal Foto: Reprodução/Redes sociais

Além disso, pode contar com a cearense Amandinha, detentora de oito títulos seguidos de melhor jogadora do mundo, entre os anos de 2014 e 2021. Atualmente, Amandinha defende a equipe espanhola Torreblanca Melilla.