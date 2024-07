Jornalista revela cachê de Shakira por show na final da Copa América 2024

O valor cobrado pela cantora colombiana Shakira para cantar no intervalo da final da Copa América 2024, conquistada pela Argentina no último domingo (14), foi revelado por um apresentador de um programa da Radio Mitre, estação na cidade de Buenos Aires (ARG).

Segundo Juan Etchegoyen, Shakira cobrou um cachê de 2 milhões de dólares pela apresentação no intervalo da final da Copa América 2024. De acordo com a atual cotação do dólar, esse valor equivale a cerca de R$ 10,86 milhões.

Legenda: Cantora colombiana Shakira durante show Foto: VALERIE MACON / AFP

Esta foi a primeira oportunidade da colombiana no evento — ela já havia se apresentado em outros grandes torneios esportivos, como o Super Bowl (final da liga norte-americana de futebol americano) e em três edições da Copa do Mundo.

O show de Shakira agitou o intervalo da partida entre Argentina e Colômbia, no Hard Rock Stadium, na cidade de Miami (EUA). Dentro de campo, a Argentina sagrou-se campeã ao vencer a decisão na prorrogação, com gol de Lautaro Martínez.