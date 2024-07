Argentina x Colômbia na final da Copa América: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Argentina e Colômbia se enfrentam na grande final da Copa América. A bola rola às 21 horas (de Brasília), do domingo (14), no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami. Os argentinos vão em busca do 16º troféu da competição e se firmar ainda mais como a maior campeã do torneio. Já os colombianos querem levantar a taça pela segunda vez.

Pela fase de grupos, os hermanos terminaram na liderança no Grupo A, que contava com Canadá, Chile e Peru. Na fase eliminatória tirou da disputa o Equador e os canadenses.

O time liderado por James Rodríguez liderou o Grupo D, que tinha as seleções do Brasil, Costa Rica e Paraguai. Nas quartas de final eliminou o Panamá e em seguida tirou os sonhos do Uruguai.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da TV Globo e SporTv.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Argentina: E. Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi, Álvarez e Di Maria. Técnico: Lionel Scaloni.

Provável escalação da Colômbia: Vargas; Santiago Arias, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Ríos (Uribe), Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Jhon Córdoba. Técnico: Nestor Lorenzo.

FICHA TÉCNICA | ARGENTINA X COLÔMBIA

Partida: Final da Copa América.

Local: Hard Rock Stadium, em Miami.

Data: 14 de julho (domingo).

Horário: 21 horas (horário de Brasília).