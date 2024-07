Quando será a próxima Copa América? Veja o que se sabe da edição

A Copa América 2024 chegou ao fim e muitos torcedores já estão na expectativa da próxima edição do torneio. De acordo com um calendário prévio da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), a próxima Copa América será disputada em 2028.

A expectativa da Conmebol é que a Copa América passe a acontecer sempre no mesmo ano em que a Eurocopa é realizada. Atualmente, a competição europeia acontece sempre nos anos pares que intercalam as edições da Copa do Mundo.

Legenda: Brasil busca o seu décimo título de Copa América. Foto: ANGELA WEISS / AFP

O local da próxima edição da Copa América ainda não foi oficializado, mas dois países despontam como favoritos, de acordo com informações iniciais. O Equador chegou inclusive a apresentar uma proposta de pré-candidatura para ser palco da competição em 2028.

Outra possibilidade é que o torneio seja realizado mais uma vez nos Estados Unidos, após o sucesso comercial da Copa América 2024, que atraiu muitos investimentos de patrocinadores e levou muitas pessoas aos estádios nos Estados Unidos.