Grupos da Copa América Feminina de 2025 são definidos; veja adversários da Seleção Brasileira

Um sorteio realizado pela Conmebol nesta quinta-feira (19), definiu os grupos da primeira fase da Copa América Feminina de 2025. A competição vai ser disputada no Equador, entre 12 de julho e 2 de agosto, e vai contar com dez seleções, divididas em dois grupos. O Brasil é o atual campeão da competição, e conquistou oito títulos em nove disputados.

A Seleção Brasileira ficou no Grupo B, ao lado de Bolívia, Venezuela, Paraguai e Colômbia. Esta última adversária marca uma reedição da final da Copa América de 2022, quando o Brasil venceu por 1 a 0. Já o Grupo A está formado por Argentina, Chile, Peru, Uruguai e Equador.

¡Grupos DEFINIDOS para la edición 2025! 😍 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 19, 2024

As seleções de cada grupo jogam entre si e as duas melhores colocadas de cada parte avançam para a semifinal. A partir de então a competição se transforma em mata-mata.

As vencedoras das semifinais disputam a decisão, e quem ganhar leva o título do torneio. As seleções que terminarem em terceiro nos seus respectivos grupos disputam o quinto lugar.

Com a criação inédita das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina, a Copa América deixa de ser um torneio classificatório para o mundial. Ainda assim, a competição serve para levar as equipes aos Jogos Pan-Americanos e para as Olimpíadas.