Joia revelada no Ceará, Gabi brilha na Europa e é monitorado por seleção de Portugal

Uma das promessas das categorias de base do Ceará, o atacante Gabi apresentou um início promissor no futebol europeu. Negociado com o Marítimo, de Portugal, em janeiro de 2024, o atleta de 14 anos se consolidou no 1º ano pelo exterior e até despertou o interesse da seleção de Portugal.

Titular no Sub-15, soma 12 jogos, com um gol e seis assistências na 1ª divisão. Com o desempenho, entrou no radar de membros da seleção, que procuraram o staff e o clube para tratar sobre a chance de naturalização. No acordo para a saída, o Vovô garantiu 30% dos direitos econômicos do jogador.

"Ele é um talento nato, com uma mentalidade madura para a idade. Ver o acompanhamento da seleção portuguesa sub-15 é o reconhecimento de todo o esforço que ele tem colocado em sua carreira". Thiago Souza, Empresário da ATX Sports e responsável pela carreira de Gabi

O Diário do Nordeste apurou que o processo da dupla cidadania foi iniciado - condição herdada pelo pai do jogador. Em campo, Gabi tem atuado como camisa 10, sendo líder de assistências do torneio.

Mercado da bola

Legenda: Gabi é o líder de assistências do Campeonato Português Sub-15, com seis passes para gol Foto: divulgação / Marítimo-POR

Natural de Fortaleza, Gabi é acompanhado pelo Benfica, de Portugal, e por times italianos. O jogador mantém uma sequência de treinos com o staff particular até a retomada das competições em janeiro.

O atacante teve o início da carreira no Ceará, no Sub-8, sendo artilheiro nas categorias até o Sub-13.