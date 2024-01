Joia da base do Ceará vai jogar em Portugal; clube garante parte dos direitos econômicos

Uma das promessas da base do Ceará, o atacante Luiz Gabriel, de 14 anos, se transferiu para o futebol português. Conhecido como Gabigol, o jovem estava no time de Porangabuçu desde o Sub-8, foi artilheiro nas respectivas categorias e agora defenderá o Marítimo, que é tido como case de sucesso na formação e desenvolvimento de jogadores, participando dos principais torneios internacionais.

No acordo, a gestão alvinegra recebeu uma carta de intenção da equipe europeia e firmou contrato com a família do atleta, garantindo a manutenção de 30% dos direitos econômicos de Gabigol para uma venda futura. Vale ressaltar que, pela legislação, Gabriel só assinará vínculo aos 16 anos.

Por isso, não há compensação financeira, mas um acordo entre as partes. Além do Marítimo-POR, o atacante também despertou interesse de outros times, mas já viajou para Portugal nesta segunda-feira (29).

Luiz Fabiano Moura Pai de Gabigol "Nós escolhemos o Marítimo-POR pela grande estrutura oferecida em Portugal, com muita chance de desenvolvimento do Gabigol. É um time que está na 2ª divisão de Portugal no profissional, mas é referência na base. Na viagem, ele vai ficar com a mãe, a Pricylla Ximenes, no país, sempre com todo o suporte da família. Ao Ceará, já deixamos alinhado esse repasse dos direitos econômicos pelo período em que atuou e se destacou".

A transferência reforça a relação das categorias de base do Ceará com o mercado internacional. Nos últimos anos, o Vovô revelou diversas promessas para o futebol profissional, que ascenderam ao futebol europeu, além de receber visitas recentes de olheiros do Fulham-ING e do Coria-ESP.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil