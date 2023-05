Ceará recebe membro do Fulham na base e pode criar projeto entre clubes; veja detalhes

O trabalho das categorias de base do Ceará está no rol dos principais destaques do Brasil e chamou atenção no exterior. O Diário do Nordeste apurou que o clube cearense recebeu uma visita na Cidade Vozão, em Itaitinga, de um dos observadores do Fulham, da 1ª divisão da Inglaterra.

O interesse partiu após um mapeamento inglês do mercado de nomes revelados pela equipe alvinegra na Europa, como os atacantes Arthur Cabral, da Fiorentina-ITA, e também Rick, do Ludogorets-BUL.

Legenda: O atacante Arthur Cabral foi anunciado pelo Fiorentina, da Itália, na temporada de 2022 Foto: divulgação / Fiorentina

No encontro, o membro do Fulham conheceu a estrutura, a metodologia e sondou a situação de jovens do Sub-20. As partes mantiveram contato e avaliam a possibilidade de uma parceria, que poderia envolver o intercâmbio de atletas do Ceará para o clube inglês - rendendo transações.

Legenda: O meia Andreas Pereira, ex-Flamengo, foi um dos reforços do Fulham para a temporada 2022-2023 Foto: Justin Tallis / AFP

Vale ressaltar que o Fulham é uma das equipes da Inglaterra que mais observa o mercado brasileiro. No time principal, por exemplo, tem o meia Andreas Pereira, ex-Flamengo, e o atacante Willian, ex-Corinthians. Em 2021, comprou o centroavante Rodrigo Muniz, da base do Flamengo, por R$ 50 milhões.

Dentre as visitas, o Ceará também recebeu ‘olheiros’ do Coria, da 2ª divisão da Espanha. É fato: ao revelar nomes de alto nível, a base abriu as portas para a Europa, valorizou as crias da Cidade Vozão e ganhou mais relevância no mercado, o que gerou retorno com vendas milionárias.