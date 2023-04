Ceará já recebeu mais de R$ 40 milhões com vendas de atletas da base; veja lista e valores

A diretoria do Ceará acertou mais uma venda milionária de uma joia das categorias de base: o zagueiro Jefferson, de 19 anos, negociado com o Botafogo por R$ 2,4 milhões. Assim, o clube se consolida como referência na revelação de atletas ao mercado e ainda garante retorno financeiro.

O Diário do Nordeste apurou que o Vovô já embolsou mais de R$ 40 milhões desde 2020 apenas com movimentações envolvendo jovens da Cidade Vozão, em Itaitinga, a sede da base.

O detalhe: ao participar da formação, o Ceará mantém sempre receita oriunda do Mecanismo de Solidariedade da Fifa e, em muitos casos, segue com percentual de direitos econômicos - o Vovô até manteve 15% do Jefferson, por exemplo. Logo, a negociação tem impacto no presente e futuro.

Legenda: Arthur Cabral foi revelado nas categoria de base do Ceará Foto: JL Rosa / SVM

O reflexo é o atacante Arthur Cabral. Com passagem pela Seleção Brasileira e agora brilhando na Fiorentina-ITA, é a transferência mais vantajosa da história do futebol cearense ao render aos cofres cerca de R$ 16 mi entre movimentos do mercado, como no Basel-SUI.

No período recente, a outra joia alvinegra vendida foi o zagueiro Marcos Victor, de 21 anos. O atleta foi negociado por 700 mil euros (cerca de R$ 3,9 milhões) ao Grupo City - pela divisão do passe, o Ceará recebeu R$ 2,3 milhões, com o restante repartido ao Floresta.

Receita do Ceará com a venda de atletas da base

ATA - Arthur Cabral : R$ 16 milhões (Palmeiras, Basel-SUI e Fiorentina).

: R$ 16 milhões (Palmeiras, Basel-SUI e Fiorentina). ATA - Arthur Victor : R$ 8 milhões (RB Bragantino e Palmeiras).

: R$ 8 milhões (RB Bragantino e Palmeiras). LAE - Felipe Jonathan : R$ 6 milhões (Santos).

: R$ 6 milhões (Santos). ATA - Rick : R$ 4,8 milhões (Ludogorets-BUL).

: R$ 4,8 milhões (Ludogorets-BUL). ZAG - Marcos Victor : R$ 2,5 milhões (Grupo City).

: R$ 2,5 milhões (Grupo City). ZAG - Jefferson : R$ 2,4 milhões (Botafogo).

: R$ 2,4 milhões (Botafogo). ATA - Lucca : R$ 1,2 milhão (Internacional).

: R$ 1,2 milhão (Internacional). Total: 40,9 milhões.

