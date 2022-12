De Marcos Victor a Arthur Cabral: os milhões que a base rendeu ao Ceará; veja valores

O Ceará Sporting Club concluiu mais uma transferência milionária de uma joia da base: o zagueiro Marcos Victor, negociado por 700 mil euros (cerca de R$ 3,9 milhões) ao Grupo City. Referência na formação de jogadores, o clube recebeu milhões nos últimos anos com a Cidade Vozão, de Itaitinga.

A sede da base foi celeiro de diversos talentos, oferecendo retorno técnico e financeiro. O atacante Arthur Cabral, por exemplo, é a transferência mais vantajosa da história do futebol cearense: ao ser negociado para o Palmeiras e para o Basel-SUI gerou quase R$ 13 milhões em receitas para o time.

Legenda: Arthur Cabral foi revelado nas categoria de base do Ceará Foto: JL Rosa / SVM

O Diário do Nordeste apurou que as principais movimentações renderam R$ 34,8 milhões. A lista contempla ainda nomes como Artur Victor, que iniciou na base alvinegra. O atleta se transferiu jovem ao Palmeiras, mas rendeu R$ 6 milhões quando comprado em definitivo pelo RB Bragantino.

O movimento é possível porque, quando se consolida como formador, o Ceará consegue reter os direitos econômicos das joias. Além disso, sempre lucra via Mecanismo de Solidariedade da Fifa. Confira abaixo as primeiras negociações através das categorias de base do Ceará.

Maiores vendas de atletas da base do Ceará