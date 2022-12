Ceará vende Fernando Sobral por valor milionário; veja quantia e maiores negociações do clube

A diretoria do Cuiabá anunciou os detalhes da compra do volante Fernando Sobral junto ao Ceará. Em uma nota oficial, o time de Mato Grosso informou que adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador por R$ 4 milhões. Assim, a transação rendeu uma receita importante nos cofres alvinegros.

A transparência, por sinal, deve ser elogiada. Prestar contas, como fez o Cuiabá, deveria ser um dever junto ao torcedor: o verdadeiro ativo da instituição e parte responsável por receitas importantes como o sócio-torcedor, a bilheteria e compra de produtos. Dito isso, o Vovô lucrou com a operação.

De vendas diretas oficializadas pelo time, inclusive, Fernando Sobral está inserido nas maiores operações. O ranking não consta as transferências do zagueiro Messias e do atacante Stiven Mendoza ao Santos - operações realizadas nesta semana pelo time cearense, que optou por não revelar quanto ganhou.

Assim, o processo de reformulação do Ceará é iniciado para 2023. Rebaixado à Série B, o Vovô se desfaz de salários altos e de peças valorizadas em busca de reequilíbrio das contas. O corte orçamentário será grande, com a perda de receita, e novas caras surgirão na formação do plantel.

Maiores vendas diretas da história do Ceará