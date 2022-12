Ceará anuncia meia Arthur Rezende, ex-Vila Nova

O Ceará anunciou sua segunda contratação para 2023. Trata-se do meio-campista Arthur Rezende, ex-jogador do Vila Nova/GO. o novo reforço do Ceará tem 28 anos e passou por equipes como Goiás e Bahia. A primeira contratação do Ceará foi o zagueiro Tiago Pagnussat.

O contrato de Arthur com o Vozão terá validade até o final da temporada 2023. No período, o Alvinegro disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série B.

Momento de Arthur

Nos dois últimos anos, Arthur Rezende vestiu a camisa do Vila Nova. Ao todo, foram 104 jogos vestindo a camisa do clube goiano. Nas duas últimas temporadas, Arthur marcou 13 gols e distribuiu seis assistências.

O jogador foi eleito para a Seleção da Série B pelo SofáScore.

Legenda: Arthur Rezende foi eleito para seleção da Série B de 2022 Foto: Divulgação / SofáScore



Confira a ficha técnica do atleta:

Arthur Rodrigues Rezende (Arthur Rezende)

Posição: Meia

Idade: 28 anos

Altura: 179

Clubes onde passou: Goiás, Gil Vicente/POR, AEL Limassol/CHI, Santa Cruz/PE, Boavista/RJ, Guarani, Bahia, Vila Nova e Ceará.

