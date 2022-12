Santos anuncia contratação de zagueiro Messias, ex-Ceará

O Ceará acertou a venda em definitivo do zagueiro Messias ao Santos. O defensor deixa o clube cearense em definitivo e assina com o Peixe até o fim de 2025. A transferência foi anunciada nesta quarta-feira (7).

Os valores da negociação são mantidos em sigilo. O atleta chegou em Porangabuçu em 2021 ao ser comprado por R$ 2 milhões junto ao América-MG, com contrato até 2023. Com a camisa do Ceará foram 95 jogos e três gols marcados.

Aos 28 anos, o zagueiro foi titular do Vovô nos últimos dois anos, mas deixa o clube por conta do rebaixamento alvinegro para a Série B de 2023. Com nova realidade financeira, a equipe sofre um reajuste no elenco e deve perder mais peças para reforçar o caixa na nova temporada.

Situação do mercado

Além de Messias, o Ceará também negociou o volante Fernando Sobral com o Cuiabá e tem a venda encaminhada do atacante Stiven Mendoza ao próprio Santos. Além do trio, o goleiro João Ricardo encerrou contrato em 2022 e ainda não acertou a renovação contratual.

Em contrapartida, o time anunciou dois reforços para 2023: o zagueiro Thiago Pagnussat, ex-Nagoya Grampus/JAP e o meia Arthur Rezende, ex-Vila Nova. A diretoria de futebol segue atenta ao mercado em busca de novas peças.