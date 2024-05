Ceará e Fortaleza se manifestam no Dia Mundial de Combate à LGBTFobia

Fortaleza e Ceará se manifestaram neste Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. O marco da luta LGBTQIAP+ ocorre nesta sexta-feira, 17 de maio. A Arena Castelão também lembrou a data ao utilizar iluminação em alusão às cores do arco-íris. O Brasil é um dos países que mais comete violência contra esta população. Todos os estados da federação registraram ocorrências em 2023. Os dados são de 2023, do Observatório de Mortes e Violência contra LGBTQIA+ no Brasil.

Nas redes sociais, o Leão do Pici publicou uma tabela com o ranking de homicídios contra pessoas LGBTQIA+. O estado do Ceará é o segundo mais violento, com 24 mortes registradas em 2023, e é superado apenas por São Paulo, com 28. Rio de Janeiro (24) e Mato Grosso do Sul (4) completam a lista dos quatro primeiros.

"Em algumas tabelas a gente luta para subir. Nesta, a nossa luta é para que ela deixe de existir", diz a postagem do Leão do Pici.

"Em campo, nos esforçamos e damos o melhor de nós para alcançarmos pontuações cada vez maiores. Mas fora dele, existe uma outra tabela que merece, e muito, a sua atenção. A violência contra pessoas LGBTQIA+ precisa parar e é com respeito que, também, podemos combater o preconceito. Respeite as diferenças. Sempre", termina o texto.

Já o Ceará também publicou nas redes sociais e lembrou do lema do time. Em mensagem, o Alvinegro "Hoje e todos os dias - contra a lgbtfobia e pela tolerância e diversidade! Time do povo. Time de todos."

A Arena Castelão também se iluminou com as cores do arco-íris, da bandeira LGBTQIAP+, para lembrar a data. O ato simbólico tem o intuito de celebrar a diversidade, além de incentivar o combate à discriminação contra esta população.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Arena Castelão iluminada com as cores do arco-íris em homenagem ao 17 de maio, Dia Mundial de Combate à LGBTFobia. Foto: Aurélio Alves/Sesporte

Legenda: Arena Castelão lembra a luta das pessoas LGBTQIAP+ contra o preconceito. Foto: Aurélio Alves/Sesporte