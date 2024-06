Pikachu responde Abel sobre o gramado do Castelão: 'Na arena deles a gente sente o sintético também'

O ala Yago Pikachu concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (25), e comentou sobre o jogo do Fortaleza diante do Palmeiras, que acontece nesta quarta-feira (26), às 21h30, no Castelão, pela 12ª rodada da Série A.

E o jogador leonino respondeu ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, que criticou o gramado do Castelão. Pikachu acredita que o Fortaleza não tem vantagem de jogar com o gramado assim, e lembrou que os adversários sentem quando jogam no gramado sintético no Allianz Parque.

"Pela ausência de jogos, as coisas estão melhorando no gramado. Para eles, que já tem a viagem longa, sempre vem com essa desculpa do gramado. Quando a gente vai na arena deles, a gente sente o sintético também, pois não estamos acostumados. Não vejo que te dá uma vantagem. Só pelo fato da gente conhecer o gramado, entender como jogar, e o adversário só vem uma vez jogar aqui com a gente".

Jogo grande

O Leão terá dois jogos em casa seguidos, contra Palmeiras, e depois contra o Juventude, no dia 30, no Castelão, às 16 horas. Pikachu admitiu que o foco para o jogo com o Palmeiras é maior, pelo fato de ser um time grande, um jogo grande.

"Temos dois jogos importantes em casa e pensamos jogo a jogo. Sempre a proxima partida é mais importante, mas foco acaba sendo maior em jogo grande, contra contra um Palmeiras, que é time grande, de qualidade. E isso pode acabar nos fazendo relaxar para domingo e acabarmos sendo surpreendidos. São dois jogos importantes, que precismos vencer e teremos muita dificuldade, principalmente contra o Palmeiras. Estamos em uma sequência boa, em termos de pontuação, contra Grêmio e Atlético, e precisamos continuar pontuando".