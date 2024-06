Abel Ferreira cita força do Fortaleza em casa e critica gramado do Castelão

Abel Ferreira é o técnico há mais tempo no comando do Palmeiras. Nesta quarta-feira (26), o time liderado pelo português enfrentará o Fortaleza, do argentino Juan Pablo Vojvoda, que também é o treinador há mais tempo no cargo defendendo a camisa cearense. No duelo de trabalhos longevos na Série A do Brasileiro, o comandante do Verdão ressaltou a força do Tricolor em casa e criticou o gramado da Arena Castelão.

"Depois tem a viagem para enfrentar o Fortaleza na casa deles, num campo difícil. O campo por si só já é difícil, o gramado. Como se não bastasse o gramado, ainda tem o Fortaleza, que é uma equipe muito bem treinada, muito bem organizada e que certamente vai nos criar dificuldades", ressaltou Abel Ferreira em coletiva de imprensa após a vitória em cima do Juventude.

O gramado da Arena Castelão tem sido alvo de repetidas reclamações. O local ainda recebeu reparos para o duelo do Tricolor do Pici, na Sul-Americana, em

Vice-líder na tabela da Série A, o Palmeiras soma 23 pontos. A equipe vem de cinco vitórias seguidas no torneio. O Verdão paulista enfrenta o Tricolor do Pici, que é o 12º na tabela, nesta quarta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília).

