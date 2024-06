Ferroviário x Ferroviária: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta quarta-feira (26), às 21h, contra a Ferroviária/SP, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), em jogo pela 10ª rodada da Série C.

As duas equipes se reencontram após terem feito a final da Série D do ano passado, com o Tubarão da Barra se sagrando campeão.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida por: Dazn e Zapping.



PALPITE PARA O JOGO



SITUAÇÃO NA TABELA



O Tubarão da Barra vem de vitória importante em jogo atrasado da 4ª rodada, ao bater o São José/RS, por 3 a 2 no PV e subiu na tabela, em 12º com 10 pontos. O time abriu 4 pontos do Z4 e já sonha com a 2ª Fase via G8.

Entre as novidades do Ferrão, o técnico Paulinho Kobayashi terá o retorno do volante Lincoln, que está de volta após cumprir suspensão automática, e a convocação do goleiro Carlos Henrique, oriundo das categorias de base do clube.

No entanto, o time terá um desfalque importante: o lateral-direito Wesley, que está fora do jogo devido a uma pubalgia.

Já a Ferroviária, vive grande fase e está na 6ª colocação com 17 pontos.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Ferroviário:



Douglas Dias, Igor Dutra, Alisson, Willian Rocha e Renan Luis, Wilker, Lincoln, Romarinho, Marcelinho, Gabryel Martins, Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi



Ferroviária:



Saulo, Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves, Igor Fernandes, Xavier, Zé Mateus, Paulinho Santos, Victor Andrade, Carlão, Vitor Barreto



Ferroviário x Ferroviária | Ficha Técnica



Competição: 10ª rodada da Série C do Brasileirão

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 26/06/2024

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro - RJ

Assistente 1: Rafael Gomes Rosa - RJ

Assistente 2: Naiara Mendes Tavares - RJ