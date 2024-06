Erick Pulga se despede de Vagner Mancini, demitido do Ceará: ‘obrigado por tudo’

Erick Pulga, atacante do Ceará, se despediu de Vagner Mancini, técnico demitido do Vovô nesta quarta-feira (26). O jogador utilizou o seu perfil nas redes sociais para agradecer a Mancini, após o anúncio da demissão do treinador.

“Obrigado por tudo Mancini. Aprende muito com você. Agradeço de coração por todo o apoio e incentivo que você me proporcionou. Sucesso pra você”, disse Erick Pulga, principal nome do Ceará na temporada 2024.

Legenda: Erick Pulga comemora gol do Ceará Foto: KID JUNIOR / SVM

Mancini assumiu o Ceará na reta final da Série B de 2023 e somou 44 partidas no comando do Alvinegro de Porangabuçu, com 15 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. O principal marco da passagem foi o título do Campeonato Cearense de 2024, sobre o rival Fortaleza.