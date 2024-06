Vojvoda e Abel Ferreira duelam pela nona vez em Fortaleza x Palmeiras na Série A

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, e Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, se enfrentam pela nona vez nesta quarta-feira (26), em jogo da Série A do Brasileirão 2024. Os dois treinadores são os mais longevos da atualidade do futebol brasileiro.

Equilíbrio é a palavra que resume o embate entre Vojvoda e Abel Ferreira. Até o momento, os dois treinadores já se enfrentaram oito vezes, com três vitórias para cada um e dois empates. Os confrontos aconteceram entre 2021 e 2023.

VOJVODA X ABEL FERREIRA

Palmeiras 2-3 Fortaleza | Série A 2021

Fortaleza 1-0 Palmeiras | Série A 2021

Fortaleza 0-0 Palmeiras | Série A 2022

Palmeiras 4-0 Fortaleza | Série A 2022

Palmeiras 3-0 Fortaleza | Copa do Brasil 2023

Fortaleza 1-0 Palmeiras | Copa do Brasil 2023

Palmeiras 3-1 Fortaleza | Série A 2023

Fortaleza 2-2 Palmeiras | Série A 2023

Legenda: Abel Ferreira e Juan Pablo Vojvoda farão duelo de técnicos estrangeiros Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras e Fabiane de Paula/SVM

Fortaleza e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (26), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.