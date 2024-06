Fortaleza x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor e, nesta quarta-feira (26), o Fortaleza enfrenta o Palmeiras pela 12ª rodada da competição. A bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O duelo vai colocar frente a frente, mais uma vez, os dois treinadores mais longevos do futebol brasileiro, Juan Pablo Vojvoda e Abel Ferreira.

Mandante da noite, o Leão do Pici iniciou a rodada na 11ª colocação com 14 pontos conquistados. Nesta Série A, em casa, a equipe de Vojvoda ainda segue invicta com cinco jogos, duas vitórias e três empates.

Já o Verdão deu um salto na tabela depois de um início abaixo e, hoje, briga na parte de cima com 23 pontos somados. O time de Abel Ferreira começou a rodada na vice-liderança, com um ponto de diferença para o líder Flamengo.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida pela TV Verdes Mares e Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Depois do empate em 1x1 fora de casa, contra o Atlético-MG, o elenco do Fortaleza teve pouco tempo para descansar. Em busca de somar mais três pontos em casa, a equipe teve dois treinos no Pici antes do duelo contra o Palmeiras.

Preparação a todo vapor para quarta-feira! 💪🦁



📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/6t7QIr27k1 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 25, 2024

Juan Pablo Vojvoda teve muitos problemas para montar a equipe. O treinador pode ter até 10 desfalques para o duelo desta quarta. Lesionados, Marinho, Moisés, Rossetto e Dudu seguem de fora. Já Calebe e Martínez, que sentiram na última partida, são dúvidas. As baixas certas são: Pochettino (suspenso), Breno Lopes (questões contratuais), Kervin Andrade e Kuscevic (convocados).

Por outro lado, a notícia positiva é o retorno do artilheiro da equipe no ano, Juan Martin Lucero. O camisa 9 do tricolor ficou fora da última partida, cumprindo suspensão, e retorna diante do Palmeiras na equipe titular. Este será o 100º jogo do argentino pelo Fortaleza.

Legenda: Lucero marcou o gol da vitória tricolor contra o Grêmio Foto: Kid Júnior/SVM

COMO CHEGA O PALMEIRAS | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

O Verdão chega em Fortaleza embalado por uma sequência positiva de cinco vitórias consecutivas. No último jogo, a equipe venceu o Juventude por 3x1 no Allianz Parque e assumiu a vice-liderança na tabela da Série A.

Como visitante, o time de Abel Ferreira tem sido superior. Longe da capital paulista, o Palmeiras já teve cinco duelos e ainda está invicto com quatro triunfos e apenas um empate. Inclusive, é o melhor visitante da competição até aqui.

O treinador português deve fazer mudanças na equipe titular, uma vez que muitos jogadores importantes estão pendurados e este duelo antecede o clássico contra o Corinthians. Portanto, o rodízio na equipe deve continuar. Abel ainda não deve contar com Rômulo que está em fase de transição depois de uma lesão na coxa. Já Bruno Rodrigues e Lázaro, seguem lesionados. Gustavo Gómez, Richard Rios e Endrick estão na Copa América.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto, Hércules, Pikachu, Machuca e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Naves e Piquerez (Vanderlan); Aníbal (Fabinho), Zé Rafael, Raphael Veiga e Gabriel Menino; Estêvão e Flaco López (Rony). Treinador: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CRB

Data: 26/06/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior