Fortaleza ganha bônus milionário com jogos da Série A exibidos em TV aberta; veja valores

Uma das receitas obtidas pelos clubes na Série A do Brasileiro de 2024 é através dos jogos exibidos em TV aberta. O bônus é previsto no acordo de direitos de transmissão com a Rede Globo e, até o momento, rendeu um montante milionário ao Fortaleza na atual temporada.

O Diário do Nordeste apurou que, para cada partida nessas condições, o clube ganha cerca de R$ 1,2 milhão. Até o momento, os jogos contra Bahia e Botafogo foram exibidos e já renderam R$ 2,4 mi.

Nos próximos dias, mais dois compromissos serão exibidos na TV aberta: Fortaleza x Juventude, quarta (26), às 21h30, na Arena Castelão, e Fortaleza x Palmeiras, também em casa, no domingo (30), às 16h - ambos na TV Verdes Mares.

Assim, no total, a equipe cearense terá conquistado aproximadamente R$ 4,8 milhões. A divisão de receitas em acordo com a Rede Globo é: 40% do valor total é dividido igualitariamente entre os clubes, 30% distribuído de acordo com o número de jogos que cada clube tem transmitidos e 30% são premiações baseadas na classificação final dos clubes ao término do campeonato.

Em tempo: ter um jogo transmitido em TV aberta é excelente ao clube. Enquanto muitos jogos resultam em borderôs negativos quando se avalia a renda líquida, a transmissão garante um valor importante. O contraponto é a escolha da emissora, que busca priorizar alguns clubes, como Palmeiras e Flamengo, por exemplo, o que gera um desequilíbrio nessa fonte de receita gerada.

Jogos do Fortaleza confirmados em TV aberta na Série A de 2024: