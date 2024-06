Ponte Preta x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará encara a Ponte Preta, nesta terça-feira (25), às 21h, fora de casa, em busca de retomar o caminho das vitórias na Série B. No confronto, que é válido pela 12ª rodada da competição, o Vozão tenta quebrar sequência e melhorar o retrospecto como visitante. O duelo desta noite acontece no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo.

O Alvinegro de Porangabuçu ficou no empate, sem gols, contra o Sport, dentro de casa, na última rodada. A equipe de Vagner Mancini está na intermediária da tabela de classificação com 16 pontos conquistados e espera retornar ao primeiro pelotão da segundona. Dos últimos nove pontos disputados, o Ceará conquistou apenas um, por isso, a relevância da partida de hoje a noite.

Do outro lado, a Ponte Preta também saiu com resultado negativo da 11ª rodada, depois de perder por 2 a 0 para o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A Macaca tem 12 pontos em 11 partidas na competição e quer se afastar da zona de rebaixamento. A Alvinegra campineira pode dar um salto na tabela caso cumpra o dever de casa.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão da TV Brasil, Canal Goat, Premiere, além da rádio Verdinha FM 92,5 e do YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS E AUSÊNCIAS

Para a 12ª rodada, o Ceará tem uma significativa lista de ausências, entre atletas lesionados e suspensos. Richardson, com problema na fascite plantar bilateral, segue fora do time, enquanto Recalde e Facundo Barceló também estão entregues no departamento médico. O meia paraguaio sentiu a panturrilha contra o Sport, enquanto o segundo saiu com 35 minutos de jogo após desconforto no adutor da coxa.

Além dos três atletas lesionados, Mancini não conta com Matheus Bahia e Aylon, que cumprem suspensão automática, diante da Macaca, pelo terceiro amarelo. Com isso, Paulo Victor assume o lado esquerdo da equipe, enquanto Facundo Castro deve formar trio de ataque com Erick Pulga e Saulo Mineiro.

O retorno no time fica por conta de Lucas Mugni, que se recuperou de quadro viral, e David Ricardo, que volta depois de cumprir suspensão contra o Sport, pela última rodada. Os dois podem figurar no time titular do Vozão contra o Alvinegro Campineiro.

ATAQUE DO VOZÃO

Com 15 gols marcados em 11 partidas, o Ceará detém o quarto melhor ataque da Série B. A equipe de Mancini fica atrás apenas de Santos (19), Goiás (17) e América-MG (16), que lideram o top-3 de maior artilharia da segundona. Apesar disso, o Vozão não marca a dois jogos e precisa voltar ao caminho das redes adversárias também.

Diante da Ponte Preta, o Ceará tem a ausência do seu artilheiro na competição: Facundo Barceló. Inclusive, as duas últimas vezes que o time de Porangabuçu saiu de campo vencedor foram com gols do atacante uruguaio nas duas ocasiões. Com quatro tentos assinalados, o camisa 31 lidera a lista da equipe, seguido por Ramon Menezes, Erick Pulga, com dois gols cada, além daqueles com um: Saulo Mineiro, Janderson, Lucas Mugni, Raí Ramos, Lourenço, Aylon e Jorge Recalde.

Nesta terça-feira, a equipe de Mancini enfrenta a quarta pior defesa da Série B. O time de Campinas sofreu 15 gols em 11 partidas e fica à frente apenas de Ituano (26), Guarani (21) e Brusque (17), que estão nas últimas posições na tabela de classificação.

COMO CHEGA A MACACA

Nos últimos oito jogos, a Ponte Preta venceu apenas dois, com um recorte que tem dois empates e quatro derrotas. A equipe espera chegar no clássico contra o Guarani em uma melhor posição na tabela e, por isso, encara o confronto de hoje, contra o Ceará, no Majestoso, como uma decisão.

Em dois jogos sob comando do técnico Nelsinho Baptista, no estádio Moisés Lucarelli, a equipe tem duas vitórias (contra CRB e Novorizontino) e 100% de aproveitamento em Campinas. O comandante chegou ao time campineiro no final de maio e vai para seu quinto jogo à frente da Ponte Preta. Nos outros dois confrontos foram duas derrotas fora de casa, América-MG e Botafogo-SP.

Legenda: O meia Elvis tomou o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP e cumpre suspensão automática diante do Ceará Foto: Marcos Ribolli / PontePress

Para o duelo desta noite, o experiente técnico não terá o meia Elvis, que tomou o terceiro amarelo na última rodada e cumpre suspensão diante do Ceará. Além dele, o time tem dúvidas sobre as situações do volante Renato e do atacante Emerson Santos, que foram substituídos no jogo contra a Pantera das Américas.

A artilharia do time na Série B é puxada por Gabriel Novaes, com três gols marcados, seguido por Dodô e Joilson, que balançaram as redes em duas oportunidades cada na segundona. Na temporada, o atacante Jêh é quem lidera, com cinco gols em 17 jogos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ponte Preta: Técnico: Nelsinho Baptista.

Ceará: Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Paulo Victor; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Facundo Castro, Erick Pulga, Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | PONTE PRETA X CEARÁ

Local: estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP

Data: 25/06/24 (segunda-feira)

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistente 1: Marcyano da Silva Vicente (MG)

Assistente 2: Augusto Magno de Ramos (MG)

Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Vinícius Gomes do Amaral (MG)

AVAR: Sidmar dos Santos Meurer (PR)