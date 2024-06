Matheus Felipe desfalca o Ceará contra o Ituano na Série B após terceiro amarelo

Matheus Felipe, zagueiro do Ceará, não estará em campo na partida contra o Ituano, no próximo sábado (29), pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. O jogador de 25 anos recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra a Ponte Preta e cumprirá suspensão.

Legenda: Matheus Felipe durante Ceará x Goiás Foto: Ismael Soares/SVM

O zagueiro foi advertido aos 14 minutos do primeiro tempo por, segundo a súmula, “dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola”. David Ricardo, que voltava de suspensão, também recebeu cartão amarelo na partida.

Ceará e Ituano entram em campo no próximo sábado (29), às 21h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 13ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.