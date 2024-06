Inofensivo e vazio de ideias: derrota para a Ponte Preta é retrato do Ceará na Série B

A derrota do Ceará por 3 a 1 para a Ponte Preta é péssima, mas o jogo serve perfeitamente para ilustrar o que é o Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro: um time inofensivo e vazio de ideias.

A atuação foi constrangedora, sem nenhuma finalização sequer a gol no 1º tempo inteiro e dois erros defensivos infantis. Somando ao pênalti cometido por Jean Irmer, em 15 minutos do 2º tempo, a Ponte Preta já vencia por 3 a 0.

A Macaca que, com todo respeito, tem um time extremamente comum para a Série B. Nada demais. Nenhum jogador badalado, ocupa a 14ª colocação, sem fazer mal a ninguém, perto da zona de rebaixamento...

Espanta que um time deste porte consegue vencer o Ceará sem fazer nenhum grande esforço, até com certa naturalidade.

Foi assim, também, contra Vila Nova, Brusque...times comuns que conseguem superar o Ceará com facilidade, tamanha é a incapacidade do Alvinegro, que somou 1 ponto nos últimos 12 disputados, chegando ao 4º jogo sem vitória (com 3 derrotas no período).

Sempre ponderei que qualquer avaliação do trabalho de Mancini deve considerar o contexto do Ceará. Crise política, financeira, administrativa...tudo impacta no futebol. Além de um elenco limitado, claro.

Mas, mesmo assim, o tempo vai passando e está claro que ele não tem conseguido extrair algo de bom.

O time é um completo vazio.