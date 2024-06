Ceará divulga boletim com quatro jogadores no departamento médico; confira

O Ceará divulgou o balanço do Departamento Médico nesta terça-feira (25). A novidade são as ausências do atacante Facundo Barceló e do meio-campista Jorge Recaldé, que estão fora do jogo contra a Ponte Preta após serem substituídos com dores no último jogo contra o Sport. Além dele, o Alvinegro de Porangabussu confirmou outros dois desfalques.

Além dos dois atletas mais avançados, Daniel Mazerochi e Richardson seguem fora da partida. Confira as lesões que cada jogador apresentou:

• Richardson: Fascite plantar bilateral;

• Barcelo: Lesão muscular no adutor direito;

• Recalde: Lesão muscular na panturrilha direita;

• Daniel: Lesão muscular no adutor direito.

O Ceará encara a Ponte Preta a partir das 21h (de Brasília). O duelo é válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o jogo ao vivo e em tempo real.